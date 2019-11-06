Staffel 5Folge 1vom 06.11.2019
Bibi & Tina
Folge 1: Spuk auf der Ferieninsel
26 Min.Folge vom 06.11.2019
Bibi, Tina, Alex und Graf von Falkenstein machen Inselferien bei einer Bekannten des Grafen. Auf ihrem Gehöft soll es ein diebisches Gespenst geben. Der Graf hält das für Unsinn. Als plötzlich wertvolle Münzen verschwinden, verdächtigt man den jungen Pferdepfleger. Bibi, Tina und Alex finden aber dessen Unschuld heraus. Sie machen sich auf, den wahren Täter zu überführen. Rechte: Kiddinx
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kiddinx