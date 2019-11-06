Staffel 5Folge 2vom 06.11.2019
Folge 2: Nadja und Nafari
26 Min.Folge vom 06.11.2019
Bibi und Tina befreunden sich mit Nadja. Ihr Vater will mit seiner neuen Freundin auf den kanarischen Inseln einen Reiterhof eröffnen und ist so mit den Vorbereitungen beschäftigt, dass sich seine Tochter vernachlässigt fühlt. In der Nacht nimmt Nadja Reißaus. Dadurch bringt sie sich und ihr Pferd in große Gefahr. Bibi und Tina müssen sie unbedingt finden. Rechte: Kiddinx
