Staffel 5Folge 3vom 06.11.2019
Das zottelige TrioJetzt ohne Werbung streamen
Bibi & Tina
Folge 3: Das zottelige Trio
26 Min.Folge vom 06.11.2019
Graf von Falkenstein bekommt von seinem alten Freund Horatio Pimpernell drei zottelige Wildponys geschenkt. Schnell verschenkt er das Trio weiter - Ponys passen einfach nicht in sein edles Gestüt. Natürlich ist Pimpernell davon nicht begeistert. Also hext Bibi, dass er die Sache genauso sieht, wie der Graf. Doch durch den Hexspruch gibt es ein heilloses Durcheinander. Rechte: Kiddinx
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Bibi & Tina
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-7: Kiddinx