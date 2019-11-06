Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 5Folge 5vom 06.11.2019
Amadeus verliebt sich

Bibi & Tina

Folge 5: Amadeus verliebt sich

26 Min.Folge vom 06.11.2019

Auf dem Viehmarkt von Falkenstein hext Bibi das bunte Karussellpferd "Piro" lebendig. Tinas Pferd Amadeus verliebt sich in "Piro" und beide galoppieren zusammen davon. Der Karussellbesitzer ist verärgert, denn ohne das Pferd kann sich das Karussell nicht drehen. Bibi, Tina und Alex versuchen Amadeus einzufangen und "Piro" zum Karussell zurückzubringen, doch das ist gar nicht so einfach! Rechte: Kiddinx

