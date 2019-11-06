Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bibi & Tina

Staffel 5Folge 7vom 06.11.2019
Das Pferdequiz

Folge 7: Das Pferdequiz

26 Min.Folge vom 06.11.2019

Der Martinshof feiert 10-jähriges Reiterhofjubiläum! Bibi und Tina bereiten deshalb ein großes Pferdequiz vor. Sie leihen sich Pferde verschiedener Rassen und wertvolles Zubehör aus. Doch dann verschwindet ein Pferd. Ob das Mädchen Stella etwas damit zu tun hat? Sie wollte bei der Feier helfen, hat aber keine Ahnung von Pferden und schnüffelt überall herum. Rechte: Kiddinx

