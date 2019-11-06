Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 6Folge 2vom 06.11.2019
Trubel in der Wolfsschlucht

Folge 2: Trubel in der Wolfsschlucht

26 Min.Folge vom 06.11.2019

Bibi und Tina bereiten eine Gruselshow in der Wolfsschlucht vor. Dabei kommen sie zwei Gaunern auf die Spur, die über einen geheimen Tunnel ins Schloss Falkenstein einbrechen wollen, um die gräfliche Hufeisensammlung zu stehlen. Schnell haben Bibi, Tina und Alex einen Plan ausgeheckt: Die Freunde wollen den beiden Dieben während der Gruselshow das Handwerk legen. Rechte: Kiddinx

