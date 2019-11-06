Staffel 6Folge 3vom 06.11.2019
Bibi & Tina
Folge 3: Das rätselhafte Mädchen
26 Min.Folge vom 06.11.2019
Bibi, Tina und Alex arbeiten als Pferdepfleger beim Pferdezirkus Caballo, der in Falkenstein gastiert. Als Bibi und Tina nach der Arbeit zum Martinshof zurückreiten, finden sie ein rätselhaftes Mädchen, das nicht weiß, wie es heißt und woher es kommt. Die Freundinnen schöpfen den Verdacht, dass ihnen das Mädchen etwas verschweigt und versuchen ihr Geheimnis zu lüften. Rechte: Kiddinx
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
