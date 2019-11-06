Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Bibi & Tina

Staffel 6Folge 5vom 06.11.2019
Joyn Plus
Das Mittelalterfest

Das MittelalterfestJetzt ohne Werbung streamen

Bibi & Tina

Folge 5: Das Mittelalterfest

26 Min.Folge vom 06.11.2019

Graf Falko von Falkenstein bereitet ein Mittelalterfest auf Schloss Falkenstein vor. Die Ferienkinder auf dem Martinshof freuen sich sehr darauf. Sie haben Kostüme gebastelt und kommen als Ritter verkleidet zur Generalprobe. Dem Ferienkind Jonas will Bibi eine Rüstung hexen, weil seine kaputt gegangen ist. Doch durch einen falschen Hexspruch wird Jonas zu einem echtem Ritter. Rechte: Kiddinx

Alle Staffeln im Überblick

Bibi & Tina

Bibi & Tina

Alle 7 Staffeln und Folgen