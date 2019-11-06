Staffel 7Folge 1vom 06.11.2019
Bibi & Tina
Folge 1: Wölfe in Falkenstein
26 Min.Folge vom 06.11.2019
Zwei Fotografie-Studenten, die sich auf dem Martinshof einquartiert haben, stoßen bei einer Foto-Tour durch die Berge auf ein Rudel Wölfe. Versehentlich lösen sie einen Steinschlag aus, bei dem ein junger Wolfswelpe in einen Fluss fällt, davontreibt und die Studenten in einer Höhle verschüttet werden. Bibi, Tina und Alex retten den Welpen, den sie für einen herrenlosen Hund halten. Rechte: Kiddinx
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kiddinx