Staffel 7Folge 4vom 06.11.2019
Bibi & Tina
Folge 4: Der Birkenhof
26 Min.Folge vom 06.11.2019
Bibi und Tina reiten auf Sabrina und Amadeus um die Wette. Da entdeckt Tina die junge Bäuerin Linda mit den Arbeitspferden Rocky und Ramiro am Steilhang und die beiden reiten zu ihr. Das Kaltblut Ramiro hat sich am Bein verletzt. Bibi und Tina helfen Linda beim Verbinden des Tieres und begleiten sie nach Hause auf den Birkenhof wo sie dringend Unterstützung braucht. Rechte: Kiddinx
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kiddinx