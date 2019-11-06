Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 7Folge 5vom 06.11.2019
Der kleine Ausreißer

Folge 5: Der kleine Ausreißer

27 Min.Folge vom 06.11.2019

Der Bahnhof in Falkenstein soll vielleicht geschlossen werden, weil er angeblich zu wenig genutzt wird. Eine schlechte Nachricht für den Martinshof - wie sollen die Ferienkinder dann zu ihnen kommen? Bibi und Tina reiten zum Bahnhof, um bei der Fahrgastzählung zu helfen. Doch ausgerechnet an diesem Tag ist dort überhaupt nichts los. Rechte: Kiddinx

