Staffel 7Folge 7vom 06.11.2019
Das WildniscampJetzt ohne Werbung streamen
Bibi & Tina
Folge 7: Das Wildniscamp
26 Min.Folge vom 06.11.2019
Bibi, Tina und Alex nehmen an einer Jugendfreizeit in einem Wildniscamp teil, um zu lernen, ohne besondere Hilfsmittel in der Natur zurechtzukommen. Doch schon am zweiten Tag ist ihr Trainer verschwunden. Ein Diamantenschmuggler hat ihn nach einer Notlandung in seinem Flugzeug eingesperrt und der Trainer hat sich dabei das Bein verstaucht. Rechte: Kiddinx
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Bibi & Tina
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-7: Kiddinx