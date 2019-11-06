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Bibi & Tina

Staffel 7Folge 7vom 06.11.2019
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Das Wildniscamp

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Bibi & Tina

Folge 7: Das Wildniscamp

26 Min.Folge vom 06.11.2019

Bibi, Tina und Alex nehmen an einer Jugendfreizeit in einem Wildniscamp teil, um zu lernen, ohne besondere Hilfsmittel in der Natur zurechtzukommen. Doch schon am zweiten Tag ist ihr Trainer verschwunden. Ein Diamantenschmuggler hat ihn nach einer Notlandung in seinem Flugzeug eingesperrt und der Trainer hat sich dabei das Bein verstaucht. Rechte: Kiddinx

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Bibi & Tina

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