Big Brains - Geniale Erfindungen

44 Min.Ab 12

Aiman Abdallah präsentiert spannende Erfindungen und visionäre Köpfe. Die heutige Sendung dreht sich u. a. um ein kurioses Zweirad aus Holland, T-Shirts aus Holz und ein innovatives Café, in dem alles recycelt wird - vom Tisch bis zum Croissant.

