Big Brains - Geniale Erfindungen
Folge 3: Folge 3
44 Min.Ab 12
Aiman Abdallah präsentiert spannende Erfindungen und visionäre Köpfe. Die heutige Sendung dreht sich u. a. um ein kurioses Zweirad aus Holland, T-Shirts aus Holz und ein innovatives Café, in dem alles recycelt wird - vom Tisch bis zum Croissant.
Genre:Nachrichtenmagazin, Wissenschaft
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben