Big Brains - Geniale Erfindungen
Folge 4: Folge 4
45 Min.Ab 12
Aiman Abdallah präsentiert geniale Erfindungen: Unterirdische Müllentsorgung und autonomer Shuttleservice - so sieht die Stadt der Zukunft aus. Hightech für zu Hause - ein Handy, das jeder selbst zusammenbauen kann. Und: Eis, das nicht schmilzt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Big Brains - Geniale Erfindungen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin, Wissenschaft
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben