Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Big Brains - Geniale Erfindungen

Folge 4

ProSiebenStaffel 1Folge 4
Folge 4

Folge 4Jetzt kostenlos streamen

Big Brains - Geniale Erfindungen

Folge 4: Folge 4

45 Min.Ab 12

Aiman Abdallah präsentiert geniale Erfindungen: Unterirdische Müllentsorgung und autonomer Shuttleservice - so sieht die Stadt der Zukunft aus. Hightech für zu Hause - ein Handy, das jeder selbst zusammenbauen kann. Und: Eis, das nicht schmilzt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Big Brains - Geniale Erfindungen
ProSieben
Big Brains - Geniale Erfindungen

Big Brains - Geniale Erfindungen

Alle 1 Staffeln und Folgen