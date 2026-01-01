Big River
3 StaffelnAb 12
3 StaffelnAb 12
Big River
Direkt vor unserer Haustür verstecken sich große Fische, wir müssen sie nur fangen. Stefan Seuß zieht quer durch die Republik und gibt spannende Einblicke in sein Vorgehen an ihm unbekannten Gewässern. Es wird nichts geschönt, sondern die knallharte Realität innerhalb kurzer Drehtage wiedergegeben.
Genre:Dokumentation, im Freien/Outdoor
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Christian Kühn
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