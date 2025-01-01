Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke
3 StaffelnAb 0
3 StaffelnAb 0
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke
Im Sommer 2025 tritt Fritz beim Northcape4000, einem 4.000 km langen Ultra Race, gegen 500 andere Teilnehmer an. Von Italien bis ans Nordkap mit dem Fahrrad aus eigener Muskelkraft, so schnell wie nur möglich, lautet die Challenge. Endlose Anstiege, einsame Waldgebiete, unzählige Regenschauer und ein ständiger Kampf gegen seinen inneren Schweinehund sind an der Tagesordnung. Für ihn ist es eine körperliche und mentale Belastungsprobe, bei der nicht immer alles ganz nach Plan läuft.
Genre:Abenteuer, Reise
Produktion:MA, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Fritz Meinecke