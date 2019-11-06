Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bis in die Spitzen

Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Bis in die Spitzen

Folge 1: Folge 1

43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Niki und Philipp führen einen hippen Friseursalon in Berlin und sind rundum zufrieden mit ihrem Leben. Doch während Niki einen zweiten Salon eröffnen möchte, wünscht sich Philipp sehnlichst ein Baby. Als Niki plötzlich ihre Jugendliebe Finn wiedertrifft, der gemeinsam mit seiner Frau Mia einen Salon direkt gegenüber eröffnen will, gerät ihr Leben aus den Fugen ... Rechte: Sat.1

