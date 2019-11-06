Staffel 1Folge 11vom 06.11.2019
Folge 11Jetzt ohne Werbung streamen
Bis in die Spitzen
Folge 11: Folge 11
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine von Finns Ex-Frauen hat ihre Kinder für einen Tag bei ihm abgesetzt - Niki und Finn versuchen, das Beste daraus zu machen. Zunächst geht alles gründlich in die Hose - bis Nikis Eltern zu Hilfe kommen ... Niki wird durch eine geschickte Intrige von Mia zu einem Workshop mit der Topstylistin Marlies Neumann gelockt, an dem auch Philipp teilnimmt ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Bis in die Spitzen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12