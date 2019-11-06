Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Bis in die Spitzen

Staffel 1Folge 12vom 06.11.2019
Joyn Plus
Folge 12

Folge 12Jetzt ohne Werbung streamen

Bis in die Spitzen

Folge 12: Folge 12

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Niki erhält eine Nominierung für den "Friseursalon des Jahres". Auch Philipp wird nominiert - und bekommt gleichzeitig eine horrende Mieterhöhung. Mia nutzt die Situation aus und informiert Niki über Philipps Notlage - Niki eilt ihm prompt zu Hilfe. Finn, dem die Nähe zwischen den beiden nicht entgeht, drängt auf Scheidungsgespräche - mit verheerenden Folgen, denn gemeinsame Erinnerungen bringen alte Gefühle hoch ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Bis in die Spitzen

Bis in die Spitzen

Alle 1 Staffeln und Folgen