Bis in die Spitzen

Staffel 1Folge 13vom 06.11.2019
Nikis und Philipps Salons sind mit zwei anderen für den "Friseursalon des Jahres"-Wettbewerb nominiert - trotz der Konkurrenz beschließen sie, es noch einmal miteinander zu versuchen. Am gleichen Abend steigt im "Byzantium" eine Party, auf der die Gewinner bekannt gegeben werden. Rosa beobachtet sorgenvoll, wie es zwischen Philipp und Niki knistert. Indes ist Mia davon überzeugt, dass Finn und sie gemeinsam nach Hamburg zurückgehen werden - doch es kommt alles anders ... Rechte: Sat.1

