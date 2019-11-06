Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Bis in die Spitzen
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Mittlerweile folgen Nikis und Philipps Stammkunden Mias Einladung zu einem kostenlosen Haarschnitt im "Bladerunner". Als wäre das nicht schon schlimm genug, übt auch Finn weiter Druck auf Niki aus: Er lässt sich von ihr die Haare schneiden und schwärmt von vergangenen gemeinsamen Liebesabenteuern - Niki verliert fast die Fassung. Rainer verlangt von Niki, Philipp endlich die Geschichte mit Finn zu erzählen ... Rechte: Sat.1
Genre:Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12