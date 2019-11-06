Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
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Bis in die Spitzen
Folge 3: Folge 3
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Helga und Bernhard feiern ihren 37. Hochzeitstag - leider ist kaum einer der Familie in Partylaune. Abends gehen Niki, ihre Schwestern und Philipp ins "Byzantium", wo es bald zu einem heftigen Streit zwischen Niki, Heidi und Yvonne kommt. Auch Philipp zieht mit Mia, die Finn eifersüchtig machen will, relativ schnell ab. Finn lockt daraufhin Niki in sein Büro ... Rechte: Sat.1
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Bis in die Spitzen
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Genre:Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
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