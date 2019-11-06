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Bis in die Spitzen

Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
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Folge 3

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Bis in die Spitzen

Folge 3: Folge 3

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Helga und Bernhard feiern ihren 37. Hochzeitstag - leider ist kaum einer der Familie in Partylaune. Abends gehen Niki, ihre Schwestern und Philipp ins "Byzantium", wo es bald zu einem heftigen Streit zwischen Niki, Heidi und Yvonne kommt. Auch Philipp zieht mit Mia, die Finn eifersüchtig machen will, relativ schnell ab. Finn lockt daraufhin Niki in sein Büro ... Rechte: Sat.1

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