Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Bis in die Spitzen
Folge 6: Folge 6
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Philipp ist jetzt bereits seit zwei Wochen verschwunden, und Niki ist nervös wegen der Frisörmeisterschaften. Auf dem Weg zum Veranstaltungsort wird sie von Finn abgefangen, der sie zu einem Ort ihrer gemeinsamen Erinnerung bringt, um sie emotional wieder an sich zu fesseln ... Rechte: Sat.1
Genre:Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12