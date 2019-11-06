Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bis in die Spitzen

Staffel 1Folge 8vom 06.11.2019
Folge 8

Bis in die Spitzen

Folge 8: Folge 8

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Niki verzichtet auf Finns großzügige Angebote, ihr zu helfen - sie steht somit schwer unter Druck. Hinzu kommt, dass Philipp ihre Versuche, ein vernünftiges Gespräch über die jüngsten Ereignisse zu führen, rigoros abwiegelt. Zu tief sitzt die Verletzung, die er von ihr erfahren hat. Nikis Schwester Heidi nutzt seine Lage geschickt, um sich ihm zu nähern ... Rechte: Sat.1

