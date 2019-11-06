Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Bis in die Spitzen

Staffel 1Folge 9vom 06.11.2019
Joyn Plus
Folge 9

Folge 9Jetzt ohne Werbung streamen

Bis in die Spitzen

Folge 9: Folge 9

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Niki und Finn versuchen, ihre Versäumnisse gegenüber Rosa wieder gutzumachen. Fast sieht es so aus, als könnte doch noch alles gut werden, aber Rosa ist zu tief verletzt und stellt Niki zur Rede: Warum hat sie nicht bereits vor zehn Jahren auf einen Brief von Rosa reagiert? Derweil führt sich Heidi im Salon auf wie eine Primadonna, sodass Philipp sich gezwungen sieht, das Verhältnis zu beenden ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Bis in die Spitzen

Bis in die Spitzen

Alle 1 Staffeln und Folgen