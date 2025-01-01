Blackout
Blackout
Kein Strom, dafür Spannung pur: Was passiert, wenn ein Stromausfall Europa lahmlegt? Nach dem Roman von Marc Elsberg.
Blackout: Das Joyn Original nach Marc Elsberg
Einen Stromausfall hat bestimmt jeder schon einmal erlebt. Doch was, wenn der Strom nach einem Tag immer noch nicht zurückkehrt? Oder nach einer Woche? Einem Monat? So ein mögliches Szenario über einen europaweiten Stromausfall und seine Folgen entspinnt Bestsellerautor Marc Elsberg in seinem Buch Blackout - Morgen ist es zu spät. Erschreckend realistisch zeigt das Buch die Auswirkungen eines längerfristigen Stromausfalls. Und zwar nicht nur auf das Funktionieren kritischer Infrastrukturen, sondern vor allem auf die Menschen.
Die Hauptfigur in dem Techno-Thriller von Marc Elsberg ist der italienische Informatiker Piero Manzano. Der wird erst durch den totalen Blackout in einen Verkehrsunfall verwickelt und kommt dann der Ursache des Ausfalls auf die Spur. Als jedoch dubiose Emails auf Manzanos Computer gefunden werden, ist dieser schon bald selbst auf der Flucht und wird als möglicher Verursacher des Blackouts von der Polizei gesucht.
Von einer Zahnbürste inspiriert
Angeblich von einer elektrischen Zahnbürste inspiriert, wurde Elsbergs Roman schnell ein Bestseller. In Deutschland und 22 weiteren Ländern verkaufte sich das Buch zwei Millionen mal. Klar, dass eine Verfilmung des Buches da nur eine Frage der Zeit war. Und jetzt ist es soweit! Joyn präsentiert mit Blackout sein neues Original, dass die Geschichte des SPIEGEL-Bestsellers von Marc Elsberg absolut filmreif ins Wohnzimmer holt. In sechs spannenden Thriller Folgen können Zuschauer*innen mitfiebern - zumindest wenn der Strom nicht ausfällt!
Hochkarätige Besetzung
Wie schon in Elsbergs Buch ist die Haupfigur der Serie der Informatiker Piero Manzano, auch wenn er jetzt Pierre heißt. Verkörpert wird er von einem der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Schauspieler überhaupt: Moritz Bleibtreu. Als Ex-Hacker, der inzwischen Pizzen ausfährt, muss er sich in dem Thriller seiner Vergangenheit stellen. Denn der Computervirus, der hinter dem Blackout zu stecken scheint, enthält seinen eigenen Code.
Eine weitere wichtige Rolle spielt Marie Leuenberger. Sie verkörpert die Leiterin des nationalen Krisenstabs im Innenministerium, Frauke Michelsen. Sie ringt darum, die Ursache für den Stromausfall zu finden und ihn zu beenden. Gleichzeitig muss sie sich aber auch Sorgen um ihre beiden Töchter machen, die durch den totalen Blackout vermisst werden.
Ebenfalls in einer prominenten Rolle ist Jessica Schwarz zu sehen. Sie spielt die Übersetzerin Helena Voss, die eine gemeinsame Vergangenheit mit Manzano verbindet. Vladimir Korneev spielt Jorge Pucao, einen radikaler Aktivisten, der eine zentrale Rolle für den Blackout spielt.
Carlos Leal ist als Europol-Kommissar Bollard zu sehen, der die Terrorismusbekämpfung bei Europol in den Haag leitet. Er bläst zur Jagd auf Manzano, weil er ihn für den Verantwortlichen für den Blackout hält. In enger Abstimmung mit Bollard befindet sich auch Kriminalhauptkommissar Jürgen Hartlandt vom Zentrum für Terrorismusbekämpfung in Berlin. Er wird von Schauspiellegende Heiner Lauterbach verkörpert.
Blackout - Hochspannung ohne Strom
Egal ob als spannendes Buch oder als packendes Joyn Original, an einem kalten Februartag wie im Roman oder an einem Novemberabend wie in der Serie: Bei Blackout erwartet dich ein ebenso realistisches wie erschreckendes Szenario eines Stromausfalls in ganz Europa. Schau jetzt die Folgen der hochspannenden Thrillerserie Blackout nach dem Roman Blackout - Morgen ist es zu spät von Marc Elsberg auf Joyn.