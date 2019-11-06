Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Das Buch der BeleidigungenJetzt ohne Werbung streamen
Blond: Eva Blond!
Folge 2: Das Buch der Beleidigungen
91 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine exzentrische Theaterschauspielerin wird mit Hilfe eines Kunststoffklebers, der sie in eine Statue verwandelt, aus dem Weg geräumt. Als kurz darauf auch noch ein Theaterkritiker das Zeitliche segnet, verdichten sich die Hinweise auf einen Racheakt, und eine rätselhafte Person rückt in Eva Blonds Visier: Ein gedemütigter Schauspieler spielt ein gefährliches Spiel ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Blond: Eva Blond!
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Mystery, Comedy
Altersfreigabe:
12