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Blue Bloods - Crime Scene New York

Gewitter mit Reagan

SAT.1 GOLDStaffel 12Folge 12vom 19.08.2026
Gewitter mit Reagan

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Blue Bloods - Crime Scene New York

Folge 12: Gewitter mit Reagan

42 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12

Erzbischof Kevin Kearns gibt Frank den Hinweis, die Verurteilung des Mordverdächtigen von Stephanie Miller noch einmal zu überdenken. Als sich der Polizeipräsident auf die Suche nach dem wahren Täter begibt, findet seine Vorgehensweise bei Kearns jedoch nur wenig Zuspruch. Währenddessen kann Eddie nicht verstehen, wie die Staatsanwaltschaft einen Juristen trotz begangener Straftat wieder freilassen kann.

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