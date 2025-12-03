Blue Bloods - Crime Scene New York
Folge 13: Das dynamische Duo
40 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12
Als Jamie mit Janko, ihrem Freund Josh und dessen Schwester ein Restaurant besucht, wird dieses überfallen. Janko und Jamie bringen die Verbrecher schnell zur Strecke. Das schreckt Josh allerdings derart ab, dass er sich von Janko trennt. Zudem erhalten die Reagans eine Einladung zur Hochzeit von Angela, Joes Ex-Freundin. Die Familie geht jedoch davon aus, dass dies nur einen Grund hat: Angelas Ehemann in spe will bei seinen Polizei-Kollegen mit dem Comissioner als Gast punkten.
