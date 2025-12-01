Blue Bloods - Crime Scene New York
Folge 15: Für immer allein
40 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 16
Baez und Danny wollen den Mord an Lee Bukowski aufklären und finden auch schnell einen Verdächtigen: William Holt. Doch je mehr sie über den Toten herausfinden, desto weniger wollen sie Holt verhaften. Denn Bukowski war ein gewalttätiger Alkoholiker, der Holts Ehefrau und Sohn auf dem Gewissen hat. Auch Anthony hat eine Mission: Sein Bekannter Jimmy Pearson braucht Hilfe. Ihm sind russische Buchmacher auf den Fersen - und mit denen ist nicht zu spaßen ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Boeth, Richard
