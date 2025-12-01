Zum Inhalt springenBarrierefrei
Blue Bloods - Crime Scene New York

Für immer allein

SAT.1 emotionsStaffel 7Folge 15vom 10.12.2025
Für immer allein

Für immer alleinJetzt ohne Werbung streamen

Blue Bloods - Crime Scene New York

Folge 15: Für immer allein

40 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 16

Baez und Danny wollen den Mord an Lee Bukowski aufklären und finden auch schnell einen Verdächtigen: William Holt. Doch je mehr sie über den Toten herausfinden, desto weniger wollen sie Holt verhaften. Denn Bukowski war ein gewalttätiger Alkoholiker, der Holts Ehefrau und Sohn auf dem Gewissen hat. Auch Anthony hat eine Mission: Sein Bekannter Jimmy Pearson braucht Hilfe. Ihm sind russische Buchmacher auf den Fersen - und mit denen ist nicht zu spaßen ...

