Bob & Margaret
Wie sieht eigentlich das gemeinsame Leben eines wenig erfolgreichen Zahnarztes und einer Medizinerin, die sich auf Füße spezialisiert hat, aus? Genau so, wie das von Bob und Margaret. Die beiden sind seit 17 Jahren verheiratet und leben mit ihren verzogenen Hunden William und Elisabeth in einem Haus in London. Eine hinreißende Comic-Sitcom über ein 'ganz normales' englisches Mittelklasse-Pärchen ...
Genre:Animation, Sitcom
Altersfreigabe:
12
