Bob's Beach
Hey Mann, was für ein Hundeleben! Nichts wie weg! Bob, der coolste Hund von ganz New York City, hat Schiffsbruch erlitten und ist nun auf einer tropischen Insel gestrandet. Wie das Schicksal so will, trifft er hier auf ein paar außergewöhnliche Kreaturen - da ist zum einen Zaza, die liebevolle Krokodilsdame, Nel, die introvertierte Schildkröte, Montego und der verrückte Krebs. Trotz der paradiesischen Idylle kann sich Bob nur schwer an das entspannte Leben seiner Freunde gewöhnen und lässt nichts unversucht nach New York zurückzukehren. Doch leider werden Bobs Fluchtversuche ständig von seinem Erzfeind Hurakan durchkreuzt.
Genre:Kinder, Abenteuer, Comedy