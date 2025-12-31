Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 10Folge 11vom 31.12.2025
21 Min.Folge vom 31.12.2025Ab 6

Gene verbringt seine Freizeit neuerdings am liebsten in einem Pfandhaus für Musikinstrumente. Weil er allerdings nie etwas kauft, ist der Mitarbeiter des Ladens mit seiner Geduld am Ende und setzt Gene vor die Tür. Louise hat Mitleid mit ihrem Bruder und schwört dem Verkäufer in bester "John Wick"-Manier Rache.

