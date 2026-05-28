Bob's Burgers
Folge 11: Bewertungen
21 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 6
Die Belcher-Kids sind irritiert, als sie beobachten, dass sich ihre Lehrer plötzlich merkwürdig benehmen. Sie sind freundlich, zuvorkommend und hilfsbereit. Eine Durchsage von Mr. Frond klärt die Ursache auf: Die Schüler müssen zum ersten Mal ihre Klassenlehrer bewerten und sollen hierbei nicht mit Kritik sparen. Die beste Lehrkraft erhält einen Preis.
Alle Staffeln im Überblick
Bob's Burgers
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 8-9: 20th Century Fox Int. Television & © Season 1-8, Season 10-14: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 10: 20th Century Fox International Television
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