Bob's Burgers
Folge 6: Strand, bitte
21 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 12
Die Schule der Belcher-Kinder stellt eine Gruppe von Freiwilligen zusammen, die einen Ausflug zum Strand machen - allerdings nicht, um Spaß im Meer zu haben, sondern um den Sand von Müll zu befreien. Linda sorgt sich derweil um Teddy, der schon seit zwei Wochen nicht mehr in Bobs Restaurant war.
Alle Staffeln im Überblick
Bob's Burgers
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8-9: 20th Century Fox Int. Television & © Season 1-8, Season 10-14: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 10: 20th Century Fox International Television
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