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Bob's Burgers

Loft in Bedslation

ProSieben FUNStaffel 12Folge 7vom 27.05.2026
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Bob's Burgers

Folge 7: Loft in Bedslation

21 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 6

Bob ist enttäuscht, weil sich seine Burger des Tages nicht so gut verkaufen wie erwartet. Aber er gibt nicht auf und kreiert weitere neue Rezepte. Und die Kundschaft dafür ist auch schnell gefunden, denn eine Gruppe Gamer kündigt sich im Restaurant an. Weil sich Louise immer mit Tina um deren Schreibtisch streitet, hat Linda derweil eine gute Idee: Sie baut ihrer Jüngsten ein Hochbett, damit sie darunter einen eigenen Schreibtisch aufstellen kann.

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