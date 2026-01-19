Unfreiwilliger KüchendienstJetzt ohne Werbung streamen
Bob's Burgers
Folge 8: Unfreiwilliger Küchendienst
21 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 6
Linda möchte der Gesellschaft an Thanksgiving einen Dienst erweisen und überredet ihre Familie, in einem Seniorenheim auszuhelfen. Sie basteln mit den Bewohnern die Feiertagsdeko und Bob übernimmt spontan die komplette Küche. Er kocht das Thanksgiving-Dinner für die älteren Herrschaften, während sich Linda mit einer ganz besonderen Dame anfreundet, die überhaupt keine Lust auf die Feierlichkeiten hat.
Genre:Animation, Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
