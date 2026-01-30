Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 13Folge 12vom 30.01.2026
Folge 12: Schön weiterrudern!

21 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 6

Bob ist aufgeregt: Der bekannte Ruderer Quincy hat sich zum Essen in seinem Restaurant angekündigt, was Bob als tolle Werbemaßnahme betrachtet. Doch bereits nach dem ersten Bissen wird Quincy klar, dass er nicht mehr rudern will. Er möchte seinen geplanten Trip absagen und an Land bleiben. Nun ist es an den Belchers, den Sportler zu überzeugen, weiterzumachen und seine Fans nicht zu enttäuschen.

