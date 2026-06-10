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Bob's Burgers

Soll das ein (April-)Scherz sein?

ProSieben FUNStaffel 13Folge 16vom 10.06.2026
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Bob's Burgers

Folge 16: Soll das ein (April-)Scherz sein?

21 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 6

Am 1. April übertreffen sich die Belchers gegenseitig, um sich Streiche zu spielen. Doch damit nicht genug: Auch Mr. Fischoeder taucht wie immer an diesem Tag im Restaurant auf, um seine Scherze mit Bob zu treiben. Dieses Mal verfolgt er aber einen ganz speziellen Plan.

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