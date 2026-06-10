Soll das ein (April-)Scherz sein?Jetzt ohne Werbung streamen
Bob's Burgers
Folge 16: Soll das ein (April-)Scherz sein?
21 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 6
Am 1. April übertreffen sich die Belchers gegenseitig, um sich Streiche zu spielen. Doch damit nicht genug: Auch Mr. Fischoeder taucht wie immer an diesem Tag im Restaurant auf, um seine Scherze mit Bob zu treiben. Dieses Mal verfolgt er aber einen ganz speziellen Plan.
Alle Staffeln im Überblick
Bob's Burgers
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 8-9: 20th Century Fox Int. Television & © Season 1-8, Season 10-14: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 10: 20th Century Fox International Television
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