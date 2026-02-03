Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bob's Burgers

ProSieben FUNStaffel 13Folge 17vom 03.02.2026
21 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 6

Tina kommt von einem Treffen der Thundergirls und ist komplett aufgelöst. Die Gruppenleiterin hat vorgeschlagen, dass Tina als ältestes Mitglied der Pfadfinderinnen versuchen soll, sich neue Abzeichen zu verdienen, um endlich die angesehene Blitz-Scherpe zu erhalten. Doch das fällt ihr ganz und gar nicht leicht. Immerhin hilft Bob seiner Ältesten dabei.

