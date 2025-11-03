Gutschein oder nicht ScheinJetzt ohne Werbung streamen
Bob's Burgers
Folge 18: Gutschein oder nicht Schein
21 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 6
Die Belchers freuen sich über das großzügige Trinkgeld, das ihnen ihr letzter Gast überlassen hat. Noch am selben Tag machen sich Linda, Bob und die Kinder auf den Weg ins Einkaufszentrum, um ihren 100-Dollar-Gutschein einzulösen. Jedes Familienmitglied hat 20 Dollar zur freien Verfügung. Die Auswahl gestaltet sich allerdings schwierig.
