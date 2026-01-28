Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bob's Burgers

Ready Player Gene

ProSieben FUNStaffel 13Folge 7vom 28.01.2026
Ready Player Gene

Bob's Burgers

Folge 7: Ready Player Gene

21 Min.Folge vom 28.01.2026Ab 6

Die Belcher-Kids entdecken, dass direkt neben dem Restaurant ihres Vaters eine Virtual-Reality-Spielhalle eingerichtet wird. Doch die Freude darüber wird getrübt, als sie den Stundenpreis für die Spiele erfahren. Gene will sich den Spaß jedoch nicht nehmen lassen. Er plündert seine Spardose und lädt sogar seinen Vater zu einem VR-Erlebnis ein. Der Besuch verläuft allerdings ganz und gar nicht wie erwartet.

