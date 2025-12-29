Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Bob's Burgers

Stille Nacht, Horrornacht

ProSieben FUNStaffel 14Folge 10vom 29.12.2025
Joyn Plus
Stille Nacht, Horrornacht

Stille Nacht, HorrornachtJetzt ohne Werbung streamen

Bob's Burgers

Folge 10: Stille Nacht, Horrornacht

21 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 12

Weihnachten steht vor der Tür, doch ein Stromausfall lässt wenig Festtagsstimmung aufkommen. Die Belchers haben nur eine Möglichkeit, um gemütlich feiern zu können: Sie verbringen Heiligabend in der Lodge von Mr. Fischoeder, denn er ist als ihr Vermieter für die Misere verantwortlich. Nach einer abenteuerlichen Autofahrt über schneebedeckte Straßen kommt die Familie endlich bei dem Anwesen an - doch unterwegs haben sie ihren Weihnachtsbaum verloren.

Alle Staffeln im Überblick

Bob's Burgers
ProSieben FUN
Bob's Burgers

Bob's Burgers

Alle 2 Staffeln und Folgen