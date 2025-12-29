Stille Nacht, HorrornachtJetzt ohne Werbung streamen
Bob's Burgers
Folge 10: Stille Nacht, Horrornacht
21 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 12
Weihnachten steht vor der Tür, doch ein Stromausfall lässt wenig Festtagsstimmung aufkommen. Die Belchers haben nur eine Möglichkeit, um gemütlich feiern zu können: Sie verbringen Heiligabend in der Lodge von Mr. Fischoeder, denn er ist als ihr Vermieter für die Misere verantwortlich. Nach einer abenteuerlichen Autofahrt über schneebedeckte Straßen kommt die Familie endlich bei dem Anwesen an - doch unterwegs haben sie ihren Weihnachtsbaum verloren.
Bob's Burgers
Genre:Animation, Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 2011
