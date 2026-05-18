Bob's Burgers
Folge 11: Mission Impossi-Bob
21 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 12
Während Gene an seinen Mathehausaufgaben verzweifelt, erhält Bob einen Anruf von Teddy. Er braucht Bobs Hilfe, weil er irgendwo festsitzt. Leider kann er nur schwer erklären, wo er ist und wie er in die missliche Lage geraten ist. Obwohl die Situation ausweglos erscheint, macht sich Bob auf den Weg, um seinen Freund zu suchen.
Alle Staffeln im Überblick
Bob's Burgers
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8-9: 20th Century Fox Int. Television & © Season 1-8, Season 10-14: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 10: 20th Century Fox International Television
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