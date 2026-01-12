Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bob's Burgers

Der große Stieblitzki

ProSieben FUNStaffel 14Folge 14vom 12.01.2026
Folge 14: Der große Stieblitzki

21 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12

Die Belchers machen sich gemeinsam auf den Weg zur Geburtstagsparty von Rudys Vater Sylvester. Sie feiern in einer Bowlinghalle. Nach der Trennung von seiner Freundin ist Sylvester wieder Single und Rudy sorgt sich um ihn. Gemeinsam mit Tina, Louise und Gene will er seinem Vater eine neue Partnerin suchen.

