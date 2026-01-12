Der große StieblitzkiJetzt ohne Werbung streamen
Bob's Burgers
Folge 14: Der große Stieblitzki
21 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12
Die Belchers machen sich gemeinsam auf den Weg zur Geburtstagsparty von Rudys Vater Sylvester. Sie feiern in einer Bowlinghalle. Nach der Trennung von seiner Freundin ist Sylvester wieder Single und Rudy sorgt sich um ihn. Gemeinsam mit Tina, Louise und Gene will er seinem Vater eine neue Partnerin suchen.
Bob's Burgers
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2011
