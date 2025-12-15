Da ist was Mobber-faulJetzt ohne Werbung streamen
Bob's Burgers
Folge 5: Da ist was Mobber-faul
21 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Tina führt ihren neuen Mitschüler durch die Wagstaff. Als sie auf dem Flur Jimmy jr. und Zeke begegnen, verhält sich Zeke äußerst merkwürdig. Offenbar kennt er Will und sucht so schnell wie möglich das Weite, sobald er neben ihm auftaucht. Gene, Louise und Tina glauben deswegen, dass Zeke von Will gemobbt wurde. Die Wahrheit sieht jedoch ganz anders aus.
Bob's Burgers
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2011
