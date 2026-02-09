Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der (Waschbär-)König und ich

ProSieben FUNStaffel 14Folge 7vom 09.02.2026
Folge 7: Der (Waschbär-)König und ich

21 Min.Folge vom 09.02.2026Ab 12

Linda entdeckt hinter den Mülltonnen einen verletzten Waschbären und ruft den Tierschutz. Teddy ist entsetzt, denn er befürchtet, dass der kleine Waschbär eingeschläfert wird. Derweil wird direkt vor der Tür von Bobs Restaurant eine riesige Bühne aufgebaut. Louise wittert ein Geschäft und verkauft Tickets an ihr Mitschüler. Sie können das Konzert direkt aus der Wohnung der Belchers verfolgen - zumindest akustisch.

