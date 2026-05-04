Bob's Burgers
Folge 8: Wahrsagerei am Kai
21 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 6
Die Belcher-Kids freuen sich auf einen gemeinsamen Tag mit ihrem Großvater. Bob hat jedoch Bedenken, weil sein alter Herr in letzter Zeit ziemlich griesgrämig geworden ist. Bei einem Ausflug zum Wonder Wharf entdecken sie eine sprechende Muschel, die angeblich die Zukunft vorhersagen kann.
Alle Staffeln im Überblick
Bob's Burgers
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 8-9: 20th Century Fox Int. Television & © Season 1-8, Season 10-14: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 10: 20th Century Fox International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren