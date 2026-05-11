Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Bob's Burgers

Die Zombie-Doku-pokalypse

ProSieben FUNStaffel 14Folge 9vom 11.05.2026
Joyn+
Die Zombie-Doku-pokalypse

Die Zombie-Doku-pokalypseJetzt ohne Werbung streamen

Bob's Burgers

Folge 9: Die Zombie-Doku-pokalypse

21 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12

Tina und Gene drehen einen Dokumentarfilm über ihre Schwester Louise. Seit einem Monat übt sie das Bogenschießen und macht enorme Fortschritte. Bei den Dreharbeiten taucht plötzlich eine Zombieversion von Teddy auf und greift einen Mann vor Bobs Restaurant an. Nach und nach stehen immer mehr Zombies vor dem Burgerladen - und nur Louise kann ihre Familie durch ihr Talent als Bogenschützin retten. Doch leider hat sie leicht übertrieben, was ihre Fähigkeiten betrifft.

Alle Staffeln im Überblick

Bob's Burgers
ProSieben FUN
Bob's Burgers

Bob's Burgers

Alle 2 Staffeln und Folgen