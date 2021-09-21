Bob's Burgers
Folge 13: Critters Bike
21 Min.Folge vom 21.09.2021Ab 12
Weil Critter seine Strafzettel nicht bezahlen kann, wurde er zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Schweren Herzens entscheidet er sich, sein Motorrad zu Geld zu machen und bittet Bob, das Gefährt zu verkaufen ...
Alle Staffeln im Überblick
Bob's Burgers
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
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